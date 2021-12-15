Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Christophe Hardiquest

ServusTVStaffel 11Folge 9vom 15.12.2021
Christophe Hardiquest

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Folge 9: Christophe Hardiquest

26 Min.Folge vom 15.12.2021

Martin Klein besucht Christophe Hardiquest in Brüssel! In seinem Restaurant „Bon Bon“ zelebriert der Starkoch regionale belgische Traditionen auf völlig neue Art, vom hauseigenen Bier bis zum Pony Entrecote.

