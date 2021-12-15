Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Fernando P. Arellano

Staffel 11Folge 2vom 15.12.2021
Folge 2: Fernando P. Arellano

25 Min.Folge vom 15.12.2021

Sternekoch Fernando P. Arellano setzt seine ehrgeizigen kulinarischen Ziele um, unterstützt von seinen Erfahrungen am Herd zahlreicher berühmter Restaurants. Dort konnte er die notwendigen Kenntnisse erwerben, bevor er mit nur 27 Jahren sein eigenes Projekt in Angriff nahm: das Zaranda. Die Menüs tragen Namen wie „Erinnerungen, Erfahrungen & Träume“ und sind exquisit präsentierte Gerichte auf speziell angefertigtem Geschirr und drücken damit seine Wertschätzung für das lokale Kunsthandwerk aus.

