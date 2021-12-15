Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 2: Fernando P. Arellano
25 Min.Folge vom 15.12.2021
Sternekoch Fernando P. Arellano setzt seine ehrgeizigen kulinarischen Ziele um, unterstützt von seinen Erfahrungen am Herd zahlreicher berühmter Restaurants. Dort konnte er die notwendigen Kenntnisse erwerben, bevor er mit nur 27 Jahren sein eigenes Projekt in Angriff nahm: das Zaranda. Die Menüs tragen Namen wie „Erinnerungen, Erfahrungen & Träume“ und sind exquisit präsentierte Gerichte auf speziell angefertigtem Geschirr und drücken damit seine Wertschätzung für das lokale Kunsthandwerk aus.
