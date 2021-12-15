Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Olivier Nasti

ServusTVStaffel 11Folge 5vom 15.12.2021
Olivier Nasti

Olivier NastiJetzt kostenlos streamen

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Folge 5: Olivier Nasti

26 Min.Folge vom 15.12.2021

Martin Klein besucht den Sternekoch Olivier Nasti im Elsass. Nastis Kunst besteht darin, vertraute französische Gerichte und Zutaten so mutig zu veredeln, dass selbst kulinarisch versierte Landsleute wie Martin Klein überrascht sind!

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
ServusTV
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Alle 14 Staffeln und Folgen