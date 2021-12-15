Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 12: Best of Portugal
26 Min.Folge vom 15.12.2021
Gleich drei Spitzenköche zu Gast im Ikarus! Für das Best Of Portugal-Menü im Dezember lädt Martin Klein die erfolgreichsten Köche des Landes in den Hangar-7 ein. Das bedeutet auch drei Recherchereisen für ihn und seine zwei Küchenchefs Jörg Bruch und Tommy Eder-Dananic!
