Die fliegenden Ärzte
Folge 17: Gerechte Wege
46 Min.Ab 6
Der alte Postflieger Frank geht in Pension. Der junge Nick wird sein Nachfolger. Nick verlangt für die gleichen Dienste sehr viel mehr Geld. Die Farmer sind verärgert. Gail kann den Passagier-Transport zur Sprechstunde nicht bezahlen - und erleidet daraufhin einen Insulin-Schock. Dann gerät Nick selbst in einen Notfall. Ausgerechnet Gails Mann hilft ihm. Nun sieht Nick ein, daß die Menschen im Outback wichtiger sind als das Geld.
Genre:Drama
Produktion:AU, 1986
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Beta Film GmbH