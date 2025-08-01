Die fliegenden Ärzte
Folge 20: Der Regenmacher
46 Min.Ab 12
Wegen der anhaltenden Dürre in Coopers Crossing fürchten Sam und Emma, ihre Farm zu verlieren. Als Vic nach Broken Hill fährt, vertritt Marty ihn an der Bar. Emma ist sauer, dass Marty ihren Betrieb im Stich lässt. Sie kündigt ihm. Dann kommt es in der Bar auch noch zu einer Schlägerei. Als Marty schließlich ohne Hintergedanken bei Paula im Zimmer übernachtet, kriegt er auch noch Ärger mit Sam.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die fliegenden Ärzte
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:AU, 1986
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beta Film GmbH