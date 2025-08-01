Die fliegenden Ärzte
Folge 6: Die Verwünschung
45 Min.Ab 12
Der Anthropologe Phillip Wilson will eine Höhle der Aborigines erforschen. Winjin bewacht die heilige Stätte. Er warnt den Wissenschaftler - vergeblich: Wilson stürzt in der Höhle in einen Schacht. Er muß von den "Flying Doctors" gerettet werden. Zunächst wird nur ein Beinbruch behandelt. Doch dann wird der Anthropologe plötzlich ernsthaft krank. Wilsons Frau Virginia hält dies für das Ergebnis eines Fluchs der Aborigines.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die fliegenden Ärzte
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:AU, 1986
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beta Film GmbH