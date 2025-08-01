Die fliegenden Ärzte
Folge 4: Unglücksfälle
45 Min.Ab 12
Der Reiseveranstalter Richard Sawyer nimmt Wanderungen durch den Busch in sein Programm auf. Er engagiert Don Brodie als Führer. Don braucht den Job dringend, um das Sorgerecht für seine behinderte Tochter Amy zu erhalten. Doch dann entzieht ihm Sawyer den Auftrag. Als sich Amy vom Lager entfernt, wird Don von einer Schlange gebissen. Larry findet ihn und bringt ihn ins Krankenhaus - doch niemand denkt an Amy.
