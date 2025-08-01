Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die fliegenden Ärzte

Unglücksfälle

BetaStaffel 3Folge 4
Unglücksfälle

UnglücksfälleJetzt kostenlos streamen

Die fliegenden Ärzte

Folge 4: Unglücksfälle

45 Min.Ab 12

Der Reiseveranstalter Richard Sawyer nimmt Wanderungen durch den Busch in sein Programm auf. Er engagiert Don Brodie als Führer. Don braucht den Job dringend, um das Sorgerecht für seine behinderte Tochter Amy zu erhalten. Doch dann entzieht ihm Sawyer den Auftrag. Als sich Amy vom Lager entfernt, wird Don von einer Schlange gebissen. Larry findet ihn und bringt ihn ins Krankenhaus - doch niemand denkt an Amy.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Die fliegenden Ärzte
Beta
Die fliegenden Ärzte

Die fliegenden Ärzte

Alle 6 Staffeln und Folgen