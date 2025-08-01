Die fliegenden Ärzte
Folge 19: Der Fremde
45 Min.Ab 6
Emma stellt auf der Farm einen Arbeiter namens Ron Hawkins ein. Wie sich herausstellt, war Ron vor dreißig Jahren mit Maggie verlobt. Als sie schwanger wurde, hatte er sie verlassen. Zunächst weigert sich Maggie, mit Ron zu sprechen. Dann gibt sie ihm zu verstehen, dass sie von ihm nichts mehr wissen will. Ron packt und zieht weiter. Die Begeisterung der Helfer beim Bau des Sportzentrums hält sich weiterhin in Grenzen.
Die fliegenden Ärzte
Genre:Drama
Produktion:AU, 1986
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Beta Film GmbH