Die fliegenden Ärzte
Folge 9: Roxanne
45 Min.Ab 12
Emma ist auf der Rückfahrt von einem Kunden. Aus heiterem Himmel wird sie von einem Gangsterpärchen entführt: Roxanne und ihr Partner Kenny sind nach einem missglückten Überfall mit ihrem Wagen liegengeblieben. Kenny ist zudem verwundet. Roxanne zwingt Emma, für ihren verwundeten Komplizen Hilfe zu holen. Die beiden Ganoven halten Emma und Chris in einer alten Scheune fest. Die Verzweifelten sind zu allem bereit.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die fliegenden Ärzte
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:AU, 1986
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beta Film GmbH