Staffel 3Folge 2
Diagnose: Stress

Folge 2: Diagnose: Stress

45 Min.

Maggie organisiert ein Wohltätigkeitsfest zugunsten des "Royal Flying Doctor Service". Violet fühlt sich übergangen. Zwischen den beiden Frauen kommt es zu einer folgenschweren Auseinandersetzung. Währenddessen hat der ehrgeizige Larry O'Connor die Vertretung von Jack übernommen. Jack liegt nach seiner Operation immer noch im Krankenhaus. Für Chris schließlich gibt es noch eine böse Überraschung: Sie erfährt, dass Mike verheiratet ist.

