BetaStaffel 3Folge 25
46 Min.

George Baxter lässt eine seiner typischen Politikerreden vom Stapel und wird von einem Sozialarbeiter beim Wort genommen: Er nötigt Baxter, zwei der sozial gefährdeten Jugendlichen mit sich zu nehmen. Durch deren Schuld erleidet Baxter wenig später einen schweren Unfall. Für die Öffentlichkeit sieht es aber so aus, als hätten die Jugendlichen ihn gerettet. Aus Publicity-Gründen klärt er den Irrtum auch nicht auf.

