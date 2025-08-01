Die fliegenden Ärzte
Folge 33: Wechselfälle
45 Min.Ab 12
Nancys Schwester muss unbedingt in eine Spezialklinik nach New York. Doch weder Nancy noch Vic bringen die nötigen 100.000 Dollar auf. Es gibt nur einen Ausweg: Vic muss seinen Pub verkaufen. Da kommt der heimatlose Luke Mitchell gerade recht. Er strandet nach einem Autounfall in Coopers Crossing. Mit Baxters Geld kauft er Vics Pub. Vic verlässt den Ort - mit der Versicherung wiederzukommen
Die fliegenden Ärzte
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:AU, 1986
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beta Film GmbH