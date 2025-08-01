Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 3Folge 35
Das Leben geht weiter

Folge 35: Das Leben geht weiter

45 Min.Ab 12

In Sydney wird Chris während einer Risikooperation der Tumor entfernt. Nach dem Eingriff lernt sie in der Klinik den kleinen Jamie kennen. Jamie glaubt, bald sterben zu müssen. Währenddessen wird in Coopers Crossing ein Bunyip-Rennen veranstaltet. Bei einem Bunyip handelt es sich um ein australisches Fabelwesen, von dem niemand genau weiß, wie es aussieht. Marty gewinnt das Rennen mit einem Trick.

