Eine schattige Barbecue-OaseJetzt kostenlos streamen
Die Garten-Retter
Folge vom 09.04.2021: Eine schattige Barbecue-Oase
19 Min.Folge vom 09.04.2021
Toby und Malea vertrauen ihren ungepflegten Garten mit rosa Terrasse dem Gartenretter Chris Lambton an. Der Garten wurde 15 Jahre lang vernachlässigt, obwohl die vierköpfige Familie den Platz zum Kochen, Essen und Spielen aufgrund ihres kleinen Hauses mehr als nötig hätte. Chris erschafft für die Familie den Traumgarten, den sie sich immer gewünscht haben – mit coolem Lounge- und Essbereich, einer schattigen Pergola aus Zedernholz-Lamellen, einer Bar im Freien mit eingebautem Grill und einem Wasserbecken für die Kinder.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.