Ein Garten zum Sonnen, Chillen und GrillenJetzt kostenlos streamen
Die Garten-Retter
Folge vom 23.04.2021: Ein Garten zum Sonnen, Chillen und Grillen
19 Min.Folge vom 23.04.2021
Ein geselliges Paar, das einen riesigen, schlammigen Garten besitzt, wünscht sich von Chris Lambton einen schicken Garten mit einem Wohnraum im Freien, um all ihre Freunde einladen zu können. Der Garten-Retter überrascht Jennie und Matt mit einem Außenbereich mit toskanischen Anklängen – inklusive Wasserfall, Grillstation mit Kräutergarten und einem besonderen Geschenk für Jennie: einem eigenen Sonnendeck. Und auch die Hunde wurden nicht vergessen. Chris erweitert den Rasen um einen pflegeleichten Kunstrasenbereich.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.