Die Garten-Retter
Folge vom 14.05.2021: Maritimes Flair in Cape Cod
19 Min.Folge vom 14.05.2021
Chris Lambton spürt im Baumarkt den Feuerwehrmann Chris und die Polizistin Christine auf, in deren langweiligem und leeren Garten das Unkraut die Überhand übernimmt. Sie wünschen sich einen schönen Rückzugsort, ihnen bleibt jedoch zu wenig Zeit, das Projekt Garten alleine in Angriff zu nehmen. Chris und sein Team planen für die beiden ein Gartenparadies im maritimen Stil mit Feuerstelle, einer Hängematte und einem coolen Bar- und Grillbereich. Abgerundet wird das Gartendesign mit Hochbeeten, in denen Blumen blühen.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken, Anleitung/Tutorial, Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.