Die Garten-Retter
Folge vom 30.04.2021: Partygarten mit Hot Tub
19 Min.Folge vom 30.04.2021
Jasons und Bethanys bisher unbenutzbarer Garten wird zu einer Partylocation für ihre Freunde und Familie. Eine Treppe führt zur neuen Holzveranda, die Stützmauer erhält eine Steinverkleidung, und es gibt einen Relaxbereich mit Hot Tub. Die Terrasse wird mit Lounge-Möbeln bestückt, dazu gibt es ein Wasserelement mit Wasserfall und viele neue Pflanzen. Vor dem dekorativen Holzzaun mit hängenden Pflanzkäten befindet sich der neue Essbereich. Ein neuer Grill, Kübelpflanzen und ein schicker Betonbelag runden die Umgestaltung ab.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken, Anleitung/Tutorial, Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 15-17: Warner Bros. Discovery, Inc.