Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Garten-Retter

Eine moderne Schattenoase

HGTVFolge vom 07.05.2021
Eine moderne Schattenoase

Eine moderne SchattenoaseJetzt kostenlos streamen

Die Garten-Retter

Folge vom 07.05.2021: Eine moderne Schattenoase

19 Min.Folge vom 07.05.2021

Der Garten von Grundschullehrern Katie und Feuerwehrmann Ian ist so wenig einladend, dass sie ihn selbst nicht nutzen. Er hat die Umgestaltung von Chris Lambton bitter nötig, denn außer einem billigen Grill und einer vertrockneten Wiese hat er nichts zu bieten. Die beiden wünschen sich einen neuen Grillbereich und eine gemütliche Essecke mit schicker Pergola, die angenehm Schatten spendet. Außerdem überrascht Chris die beiden mit einer Outdoorküche, einer Feuerstelle aus Beton mit Sitzgelegenheit und eine außergewöhnlichen Bar.

Alle verfügbaren Folgen