Die Garten-Retter
Folge vom 30.04.2021: Das Bambus-Paradies
19 Min.Folge vom 30.04.2021
Chris Lambton und sein Team verwandeln den vermoderten und heruntergekommenen Garten von Gabriella und Daniel in einen modernen Bambushafen. Da das Haus der Familie modern eingerichtet ist, soll auch der Garten zeitgemäß wirken und zu dem fröhlichen Paar passen. Die Umgestaltung umfasst eine Pergola aus Bambusholz mit passender Rückwand, viele neue Pflanzen und einen Brunnen im Orgelpfeifen-Look. Außerdem wird Daniel mit einem Extra überrascht: einer Bambus-Bar mit integrierter Zapfanlage für sein großes Hobby.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
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