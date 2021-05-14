Die Garten-Retter
Folge vom 14.05.2021: Ein Hauch von Mittelmeer
19 Min.Folge vom 14.05.2021
Shayna und Eric haben zwar einen schönen Vorgarten, doch hinter dem Haus sieht es ganz anders aus: Der Rasen hat kahle Stellen, die Sitzecke ist langweilig und der Grill fällt beinahe auseinander. Genau die richtige Aufgabe für Chris Lambton: Er beschert dem Paar einen Traumgarten im mediterranen Stil mit einer coolen Dekowand plus Feuerschale, einer Bar, einer Pergola und steinernen Pflanzkübeln, die an Spanien erinnern. Ein Brunnen und ein neuer Esstisch samt Stühlen und Sonnenschirm sorgen für die Entspannung, die sich das Paar für ihren Garten erträumt hat.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken, Anleitung/Tutorial, Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 15-17: Warner Bros. Discovery, Inc.