Die Gebrauchtwagen-Profis - Neuer Glanz für alte Kisten
Folge vom 30.11.2015: Rover P5 B
44 Min.Folge vom 30.11.2015
In dieser Folge haben es die Gebrauchtwagen-Profis auf einen britischen Klassiker abgesehen. Der Rover P5 B kam 1967 auf den Markt, um den Modellen von Jaguar Konkurrenz zu machen. Angetrieben wurde der Wagen von einem kompakten V8-Motor mit 160 PS. In der Spitze brachte es das zeitlos elegante Fahrzeug auf 185 km/h. Nachdem der Oldie viele Jahre kaum beachtet wurde, erfreut er sich heute bei Autofans wieder großer Beliebtheit. Mike Brewer und Edd China wollen daher zuschlagen, bevor die Preise weiter steigen.
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Genre:Auto, Reality, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
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