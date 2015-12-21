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Die Gebrauchtwagen-Profis - Neuer Glanz für alte Kisten

Caterham 7

DMAXFolge vom 21.12.2015
Caterham 7

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Die Gebrauchtwagen-Profis - Neuer Glanz für alte Kisten

Folge vom 21.12.2015: Caterham 7

44 Min.Folge vom 21.12.2015

Dieses Auto zu fahren macht richtig Laune, denn der Caterham Seven SV geht auf der Straße ordentlich ab. Von null auf hundert braucht der kleine Flitzer nur sechs Sekunden. Weil er so leicht ist, beschleunigt der Straßenrenner mit nur 125 PS unter der Haube wie eine Rakete. Günstige Modelle sind jedoch auf dem Gebrauchtwagen-Markt rar gesät. Deshalb werden Mike Brewer und sein Partner Edd China in dieser Folge beim Hersteller vorstellig und versuchen ihr Glück mit einem Vorführwagen. Der Renner soll 27 500 Euro kosten.

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