Die Gebrauchtwagen-Profis - Neuer Glanz für alte Kisten
Folge vom 27.07.2015: Ford F-1
44 Min.Folge vom 27.07.2015
Gebrauchtwagen-Profi Mike Brewer hält im Internet Ausschau nach einem gut erhaltenen Ford F-1. Der Pick-up-Truck kam 1948 in acht verschiedenen Versionen auf den Markt. Bei seinen Recherchen stößt Mike auf ein vielversprechendes Angebot. Der Besitzer verlangt für sein Modell, Baujahr 1951, nur 5000 Dollar, und die Probefahrt im US-Bundesstaat Washington verläuft vielversprechend. Wenn Chef-Mechaniker Edd das Arbeitstier in der Werkstatt gekonnt aufhübscht, können die Kfz-Experten beim Weiterverkauf locker das Vierfache für den Wagen verlangen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Auto, Reality, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.