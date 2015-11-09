Die Gebrauchtwagen-Profis - Neuer Glanz für alte Kisten
Folge vom 09.11.2015: VW 181 Thing
45 Min.Folge vom 09.11.2015Ab 6
Der Volkswagen Typ 181 wurde Ende der Sechzigerjahre als leichter Geländewagen für die Bundeswehr entwickelt. In den USA waren zu der Zeit Strandbuggys sehr beliebt. Dafür eignete sich der „Kurierwagen“ ganz hervorragend, und so wurde er in Amerika als „The Thing“ verkauft. Um die Kosten niedrig zu halten, verwendete VW Teile von anderen Modellen. So wurde der Offroader beispielsweise mit dem bewährten luftgekühlten Heckmotor ausgestattet. Kann man mit dem Typ 181 auf dem Gebrauchtwagenmarkt heute noch Geld verdienen? Mike Brewer und Edd China machen die Probe aufs Exempel.
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Genre:Auto, Reality, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.