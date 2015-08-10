Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Gebrauchtwagen-Profis - Neuer Glanz für alte Kisten

Folge vom 10.08.2015
BMW 2002tii

44 Min.

Freude am Fahren: In den Siebzigerjahren hieß das 130 PS mit mechanischer Einspritzung und zwei Liter Hubraum, oder anders ausgedrückt BMW 2002tii. Die Baureihe brachte die Bayerischen Motoren Werke zurück auf die Überholspur, und die Modelle mit dem magischen Kürzel ii waren bei der Kundschaft besonders beliebt. Denn der Wagen galt als sportlichster Zweitürer seiner Zeit. Die große Frage ist: Kann man mit dem Klassiker in Amerika heute noch Geld verdienen? Die Gebrauchtwagen-Profis machen die Probe aufs Exempel.

