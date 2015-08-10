Die Gebrauchtwagen-Profis - Neuer Glanz für alte Kisten
Folge vom 10.08.2015: BMW 2002tii
44 Min.Folge vom 10.08.2015
Freude am Fahren: In den Siebzigerjahren hieß das 130 PS mit mechanischer Einspritzung und zwei Liter Hubraum, oder anders ausgedrückt BMW 2002tii. Die Baureihe brachte die Bayerischen Motoren Werke zurück auf die Überholspur, und die Modelle mit dem magischen Kürzel ii waren bei der Kundschaft besonders beliebt. Denn der Wagen galt als sportlichster Zweitürer seiner Zeit. Die große Frage ist: Kann man mit dem Klassiker in Amerika heute noch Geld verdienen? Die Gebrauchtwagen-Profis machen die Probe aufs Exempel.
