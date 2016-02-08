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Die Gebrauchtwagen-Profis - Neuer Glanz für alte Kisten

Honda S2000

DMAXFolge vom 08.02.2016
Honda S2000

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Die Gebrauchtwagen-Profis - Neuer Glanz für alte Kisten

Folge vom 08.02.2016: Honda S2000

45 Min.Folge vom 08.02.2016

Der Honda S2000 überzeugt nicht nur durch sein schnittiges Design, sondern auch durch Leistung. Denn unter der Motorhaube des japanischen Flitzers schlummert eine 2-Liter-Maschine mit sagenhaften 240 PS. Was das Fahrverhalten betrifft, kann es der Roadster mit Konkurrenten aufnehmen, die doppelt so teuer sind. Das macht ihn für Sportwagen-Fans äußerst attraktiv. Die Gebrauchtwagen-Profis haben auf einer Auktionsseite ein Modell für 4200 Euro aufgetan. Das Cabrio, Baujahr 2003, kommt allerdings wegen eines technischen Defekts nicht richtig auf Touren.

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