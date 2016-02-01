Die Gebrauchtwagen-Profis - Neuer Glanz für alte Kisten
Folge vom 01.02.2016: VW Corrado VR6
44 Min.Folge vom 01.02.2016
Mit dem Corrado brachte VW Ende der 80er ein technisch ausgeklügeltes Sportcoupé auf den Markt. 190 PS beschleunigen den VR6, das leistungsstärkste Modell der Reihe, in sieben Sekunden von null auf hundert. Das Handling des Wagens begeistert besonders sportliche Fahrer. Obwohl der Corrado nicht gerade günstig war, wurden fast 100 000 Stück verkauft. Mike Brewer und Edd China haben im Internet einen VR6 für 1350 Euro entdeckt. Ein absoluter Spottpreis, vorausgesetzt das Auto hat keine schwerwiegenden technischen Mängel.
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Genre:Auto, Reality, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
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