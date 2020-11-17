Breakdown aus dem NichtsJetzt kostenlos streamen
Die Gemeinschaftspraxis
Folge 13: Breakdown aus dem Nichts
23 Min.Folge vom 17.11.2020Ab 12
Eine Mutter ist mit ihrer Tochter bei der Gynäkologin zur Teenie-Sprechstunde. Doch plötzlich bricht die 39-Jährige mit Unterleibsschmerzen zusammen. Die Ärzte der Gemeinschaftspraxis untersuchen sie und vermuten, dass die Frau etwas sehr bedrückt. Wird sie sich der Wahrheit stellen und ihr Leben aufräumen?
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2020
12
