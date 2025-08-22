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Die Habsburger

Habsburgs Schätze

krone.tvStaffel 1Folge 7vom 22.08.2025
Habsburgs Schätze

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Die Habsburger

Folge 7: Habsburgs Schätze

23 Min.Folge vom 22.08.2025

Im Ranking der reichsten Dynastien nehmen die Habsburger den zweiten Platz ein. Allerdings wächst ihr Vermögen erst nach der Heirat Maria Theresias mit einem Finanzgenie. Die Habsburger besitzen mehr Residenzen und Kunstschätze als alle anderen Royals. Doch im Jahr 1919 wird die Dynastie enteignet.

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