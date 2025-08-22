Die Habsburger
Folge 7: Habsburgs Schätze
23 Min.Folge vom 22.08.2025
Im Ranking der reichsten Dynastien nehmen die Habsburger den zweiten Platz ein. Allerdings wächst ihr Vermögen erst nach der Heirat Maria Theresias mit einem Finanzgenie. Die Habsburger besitzen mehr Residenzen und Kunstschätze als alle anderen Royals. Doch im Jahr 1919 wird die Dynastie enteignet.
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Die Habsburger
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Genre:Geschichte, Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: krone.tv