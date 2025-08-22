Die Habsburger
Folge 5: Mythos „Sisi“
34 Min.Folge vom 22.08.2025
„Sisi“ ist die berühmteste Habsburgerin. Die Geschichte der bayrischen Prinzessin, die das Herz Kaiser Franz Josephs im Sturm erobert und Kaiserin von Österreich wird, fasziniert bis heute. Elisabeths tragische Lebensgeschichte wurde oft verfilmt. Doch wer ist die Frau hinter dem Mythos?
