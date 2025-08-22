Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Habsburger

Neustart der Dynastie

Staffel 1Folge 3vom 22.08.2025
Neustart der Dynastie

Die Habsburger

Folge 3: Neustart der Dynastie

25 Min.Folge vom 22.08.2025

Die Ausnahmepolitikerin Maria Theresia kämpft um den Fortbestand Österreichs, ihr Enkel verschafft den Habsburgern eine zweite Kaiserwürde. Nach einer Revolution kommt Kaiser Franz Joseph an die Macht. Österreichs Kriegserklärung an Serbien im Jahr 1914 markiert den Beginn des Ersten Weltkriegs.

