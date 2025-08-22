Zum Inhalt springenBarrierefrei
krone.tvStaffel 1Folge 8vom 22.08.2025
Folge 8: Skandale der Dynastie

28 Min.Folge vom 22.08.2025

Habsburgs größter Casanova und „Keuschheitskommissare“, die Ehebrecher jagen. Eine Nonne im Ehebett und 18 Kinder nach ein bisschen Körperpflege. Dazu eine Habsburgerin, die nicht ihren Ehemann, sondern ihre Schwägerin liebt. Die Skandale der Habsburger sind vor allem eines: sehr unterhaltsam.

