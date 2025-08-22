Die Habsburger
Folge 2: Großmacht Habsburg
23 Min.Folge vom 22.08.2025
Die Habsburger gewinnen durch ihre Heiratspolitik ein Weltreich, doch der Erfolg bringt auch Feinde. Sie kämpfen gegen Frankreich und die Osmanen – und gegen eine neue Konfession. In der Barockzeit stirbt der letzte männliche Habsburger. Nun muss eine Frau Österreichs Fortbestand sichern.
Die Habsburger
Genre:Dokumentation, Geschichte
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv