Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Habsburger

Habsburg und Windsor

krone.tvStaffel 1Folge 9vom 22.08.2025
Habsburg und Windsor

Habsburg und WindsorJetzt kostenlos streamen

Die Habsburger

Folge 9: Habsburg und Windsor

24 Min.Folge vom 22.08.2025

Was die Habsburger und die britischen Royals gemeinsam haben? Die kostbarsten Kronjuwelen, spektakuläre Krönungen und glamouröse Königinnen. Aber natürlich ist nicht alles Gold, was glänzt: Beide Dynastien kennen familiäre Unstimmigkeiten und Verwandte, die man nicht gern bei einer Krönung sieht.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Habsburger
krone.tv
Die Habsburger

Die Habsburger

Alle 1 Staffeln und Folgen