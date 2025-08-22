Die Habsburger
Folge 9: Habsburg und Windsor
24 Min.Folge vom 22.08.2025
Was die Habsburger und die britischen Royals gemeinsam haben? Die kostbarsten Kronjuwelen, spektakuläre Krönungen und glamouröse Königinnen. Aber natürlich ist nicht alles Gold, was glänzt: Beide Dynastien kennen familiäre Unstimmigkeiten und Verwandte, die man nicht gern bei einer Krönung sieht.
