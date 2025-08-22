Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Habsburger

Aufstieg der Dynastie

krone.tvStaffel 1Folge 1vom 22.08.2025
Aufstieg der Dynastie

Aufstieg der DynastieJetzt kostenlos streamen

Die Habsburger

Folge 1: Aufstieg der Dynastie

23 Min.Folge vom 22.08.2025

Der Sieg Rudolf von Habsburgs bei der Kaiserwahl von 1273 verändert die Geschichte: Erstmals erhält ein Habsburger die legendäre Reichskrone. Durch ihren Sieg in der bedeutendsten Ritterschlacht des Mittelalters gewinnen die Habsburger ein kostbares Land: Österreich, das zum Ausgangspunkt ihrer künftigen Weltmacht wird.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Habsburger
krone.tv
Die Habsburger

Die Habsburger

Alle 1 Staffeln und Folgen