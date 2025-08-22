Die Habsburger
Folge 1: Aufstieg der Dynastie
23 Min.Folge vom 22.08.2025
Der Sieg Rudolf von Habsburgs bei der Kaiserwahl von 1273 verändert die Geschichte: Erstmals erhält ein Habsburger die legendäre Reichskrone. Durch ihren Sieg in der bedeutendsten Ritterschlacht des Mittelalters gewinnen die Habsburger ein kostbares Land: Österreich, das zum Ausgangspunkt ihrer künftigen Weltmacht wird.
Genre:Dokumentation, Geschichte
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv