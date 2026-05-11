Die Landarztpraxis
Folge 88: Immer an deiner Seite
34 Min.Folge vom 11.05.2026Ab 12
Am Tag von Max' OP, die er stur allein durchstehen will, können weder Vicki noch Alexandra ihre Sorgen verbergen. Während Alexandra Max durch ihre unermüdliche Unterstützung bewusst macht, wie viel er ihr bedeutet, versuchen sowohl Fabian als auch Simon, Vicki aufzumuntern. Obwohl Simon Hoffnung schöpft, als er und Vicki nach Max' OP einen nahen Moment teilen, fällt Vicki am Ende Fabian in die Arme.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Die Landarztpraxis
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: filmpool entertainment GmbH Köln