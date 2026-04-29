Die Landarztpraxis
Folge 81: Entwarnung
35 Min.Folge vom 29.04.2026Ab 12
Vicki ist Fabian zutiefst dankbar, dass er ihr seit Max' schrecklichem Unfall nicht von der Seite weicht. Als sie Leo gegenüber ausspricht, was für ein wundervoller Mann Fabian ist, macht Leo ihrem Vater Hoffnungen auf eine baldige Liebesbeziehung. Eine Begegnung mit Simon holt in Vicki jedoch die ganze Liebesenttäuschung wieder hoch und führt ihr vor Augen, dass Fabian ihr im Moment vielleicht auch einfach nur gut tut - und das ist etwas, was Fabian nicht verdient hat.
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Die Landarztpraxis
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: filmpool entertainment GmbH Köln