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Die Landarztpraxis

Entwarnung

SAT.1Staffel 4Folge 81vom 29.04.2026
Entwarnung

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Die Landarztpraxis

Folge 81: Entwarnung

35 Min.Folge vom 29.04.2026Ab 12

Vicki ist Fabian zutiefst dankbar, dass er ihr seit Max' schrecklichem Unfall nicht von der Seite weicht. Als sie Leo gegenüber ausspricht, was für ein wundervoller Mann Fabian ist, macht Leo ihrem Vater Hoffnungen auf eine baldige Liebesbeziehung. Eine Begegnung mit Simon holt in Vicki jedoch die ganze Liebesenttäuschung wieder hoch und führt ihr vor Augen, dass Fabian ihr im Moment vielleicht auch einfach nur gut tut - und das ist etwas, was Fabian nicht verdient hat.

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