Die Landarztpraxis
Folge 75: Liebeskrank
35 Min.Folge vom 21.04.2026Ab 12
Nach einer schmerzhaften Begegnung mit Simon stürzt Vicki sich in den rätselhaften Patientenfall von Klaus. So findet sie heraus, dass Klaus seine Beschwerden nur vorgespielt hat, um Resi nahe zu sein.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Die Landarztpraxis
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: filmpool entertainment GmbH Köln