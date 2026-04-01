Die Landarztpraxis
Folge 82: Aus der Balance
34 Min.Folge vom 30.04.2026Ab 12
Vicki schiebt ihre verwirrenden Gefühle für Fabian beiseite und widmet all ihre Kraft der Genesung von Max. Doch Vickis anfängliche Zuversicht schwindet, als Alexandra ihr von Max' schwerwiegenden Verletzungen erzählt. Auch wenn es noch keine finale Diagnose gibt, befürchtet Alexandra, dass Max aufgrund des Unfalls nie wieder als aktiver Bergretter arbeiten kann. Unterdessen bekommt Lukas in Max' Abwesenheit einen neuen Chef vorgesetzt: Emilio.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Die Landarztpraxis
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: filmpool entertainment GmbH Köln