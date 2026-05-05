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Die Landarztpraxis

Fremde Federn

SAT.1Staffel 4Folge 84vom 05.05.2026
Fremde Federn

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Die Landarztpraxis

Folge 84: Fremde Federn

34 Min.Folge vom 05.05.2026Ab 12

Nach einer MRT-Untersuchung droht sich Max' Angst vor einer Berufsunfähigkeit zu bewahrheiten - nur eine riskante OP verspricht noch Hoffnung auf Heilung. Doch dafür muss ein ausgewiesener Spezialist gefunden werden. Die Suche scheint aussichtslos, bis Fabian Vicki wider Erwarten doch einen geeigneten Kandidaten vorstellen kann. Vicki küsst ihn im Überschwang der Gefühle leidenschaftlich. Doch in Wahrheit hat nicht Fabian den Spezialisten aufgetrieben, sondern Simon.

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