Die Landarztpraxis
Folge 84: Fremde Federn
34 Min.Folge vom 05.05.2026Ab 12
Nach einer MRT-Untersuchung droht sich Max' Angst vor einer Berufsunfähigkeit zu bewahrheiten - nur eine riskante OP verspricht noch Hoffnung auf Heilung. Doch dafür muss ein ausgewiesener Spezialist gefunden werden. Die Suche scheint aussichtslos, bis Fabian Vicki wider Erwarten doch einen geeigneten Kandidaten vorstellen kann. Vicki küsst ihn im Überschwang der Gefühle leidenschaftlich. Doch in Wahrheit hat nicht Fabian den Spezialisten aufgetrieben, sondern Simon.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Die Landarztpraxis
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: filmpool entertainment GmbH Köln