Lieben und lieben lassenJetzt kostenlos streamen
Die Landarztpraxis
Folge 87: Lieben und lieben lassen
34 Min.Folge vom 08.05.2026Ab 12
Während Vicki und Fabian vorfreudig ihr erstes Date als Paar planen, setzt es Simon weiterhin zu, dass er Vicki verloren hat. Trotz ihrer eigenen Beziehungsprobleme sorgt Bianca sich um ihn. Vickis und Fabians Pläne drohen von einem Notfall in der Praxis durchkreuzt zu werden. Doch das gemeinsame Meistern der Ausnahmesituation schweißt sie noch enger zusammen, während Simon und Bianca sich im Kreise ihrer Freunde ablenken.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Landarztpraxis
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: filmpool entertainment GmbH Köln