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Die Landarztpraxis

Lieben und lieben lassen

SAT.1Staffel 4Folge 87vom 08.05.2026
Lieben und lieben lassen

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Die Landarztpraxis

Folge 87: Lieben und lieben lassen

34 Min.Folge vom 08.05.2026Ab 12

Während Vicki und Fabian vorfreudig ihr erstes Date als Paar planen, setzt es Simon weiterhin zu, dass er Vicki verloren hat. Trotz ihrer eigenen Beziehungsprobleme sorgt Bianca sich um ihn. Vickis und Fabians Pläne drohen von einem Notfall in der Praxis durchkreuzt zu werden. Doch das gemeinsame Meistern der Ausnahmesituation schweißt sie noch enger zusammen, während Simon und Bianca sich im Kreise ihrer Freunde ablenken.

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