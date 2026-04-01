Die Landarztpraxis
Folge 77: Freunde auf Probe
34 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 12
Vicki schöpft jeden Tag mehr Kraft, um über ihre Enttäuschung mit Simon hinweg zu kommen. Vor allem der heimlich verliebte Fabian ist ihr eine große Stütze, was vor Leo nicht verborgen bleibt.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Die Landarztpraxis
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: filmpool entertainment GmbH Köln