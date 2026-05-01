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Die Landarztpraxis

Fehleinschätzung

SAT.1Staffel 4Folge 96vom 22.05.2026
Fehleinschätzung

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Die Landarztpraxis

Folge 96: Fehleinschätzung

35 Min.Folge vom 22.05.2026Ab 12

Vicki ist erleichtert, dass Fabian einsieht, mit seiner Eifersucht zu weit gegangen zu sein. Trotzdem warnt er Simon, sich von Vicki fernzuhalten. Als es während einer Behandlung zu einem nahen Moment zwischen ihnen kommt, beschließt Vicki, Simon als Patienten abzugeben. Vor Fabian gibt sie schließlich zu, dass seine Sorge nicht ganz unbegründet war. Während die beiden sich versöhnen, zweifelt Simon, ob Fabian wirklich der Richtige für Vicki ist.

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