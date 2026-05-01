Die Landarztpraxis
Folge 96: Fehleinschätzung
35 Min.Folge vom 22.05.2026Ab 12
Vicki ist erleichtert, dass Fabian einsieht, mit seiner Eifersucht zu weit gegangen zu sein. Trotzdem warnt er Simon, sich von Vicki fernzuhalten. Als es während einer Behandlung zu einem nahen Moment zwischen ihnen kommt, beschließt Vicki, Simon als Patienten abzugeben. Vor Fabian gibt sie schließlich zu, dass seine Sorge nicht ganz unbegründet war. Während die beiden sich versöhnen, zweifelt Simon, ob Fabian wirklich der Richtige für Vicki ist.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Landarztpraxis
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: filmpool entertainment GmbH Köln