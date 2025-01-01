Staffel 1Folge 1
Folge 1: Das Geheimnis des magischen Zahnstaubes - Wie alles begann ...
15 Min.Ab 6
Die Zahnfeen sind so alt wie die Menschheit. Sie leben in ihrer wunderschönen Stadt mit dem Namen Toothfairy Town. Sie liegt hoch über den Wolken, niemand hat sie je gesehen. Früher hatten die Zahnfeen keine magischen Kräfte. Sie mussten Jacob's Leiter herunter und hochklettern wenn sie die Milchzähne der Kinder eingesammelt haben. Eines Nachts aber hatte der Bürgermeister einen Traum. Er träumte von einer großen Mühle im Zentrum von Toothfairy Town. Hier wurden die Milchzähne der Kinder zu Zahnstaub gemahlen. Dieser Traum veränderte alles!
