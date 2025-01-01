Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die magischen Zahnfeen

Staffel 1Folge 11
Der Schatz von Olympia

Folge 11: Der Schatz von Olympia

15 Min.Ab 6

Griechenland. Aus diesem Land kommt viel Kultur. Die Mathematik, die Philosophie, die Demokratie, gute Musik und noch besseres Essen. Oh, eine wichtige Sache haben wir vergessen - Olympia. Diese Sportveranstaltung gibt es heute immer noch. Zu Ehren der besten Sportler wurden Statuen aus Marmor geschlagen. Aus dieser Zeit gibt es viele Schätze, die aber früher versteckt, vergraben wurden. Man nennt sie auch die Schätze von Olympia. So einen Schatz möchten unsere griechischen Kinder gerne finden. Ihr Vater hat eine alte Schatzkarte. Was glaubt ihr, werden sie Erfolg haben?

