Staffel 1Folge 5
Die magischen Zahnfeen
Folge 5: Sean, der Kobolt - Ein phantastischer Freund der Zahnfeen
15 Min.Ab 6
Sean ist der Cousin von Leo-Lino und ein Freund der Zahnfeen. Er ist ein Kobold und wenn es jemandem gelingt ihn einzusperren, hat er drei Wünsche, die der Kobold erfüllen muss. Sean besucht Toothfairy Town, um seine Freunde zu besuchen. Dee Kay lauert hinter einem Busch und sieht, wie Sean seine Freunde trifft. Schnell läuft er zu seinem Vater, um ihm die Botschaft zu überbringen. McCavity setzt sein böses Grinsen auf und heckt sofort einen Plan aus, wie er den Kobold fangen kann. Sean hat ein gutes Herz und läuft in die Falle von McCavity. Leider hat er wieder einmal nicht mit der Dummheit seines Sohnes gerechnet.
Die magischen Zahnfeen
Genre:Fantasie
6
Copyrights:© Your Family Entertainment