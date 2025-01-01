Staffel 1Folge 2
Die magischen Zahnfeen
Folge 2: Eine Überraschung in Mexiko - Böse Gedanken lohnen sich nicht ...
15 Min.Ab 6
Der kleine Chuyito hat seinen ersten Milchzahn verloren. Er zeigt ihn ganz aufgeregt seiner Mutter. Seit langem hat er nur einen Wunsch: er möchte einmal in das große Stadion in der Stadt gehen, um ein Fußballspiel zu sehen. McCavity hat immer nur einen Wunsch: er möchte die Macht in Toothfairy Town übernehmen. Sein Sohn muss da mitmachen. McCavity heckt wieder einmal einen ganz hinterhältigen plan aus. Er möchte seinen eigenen magischen Zahnstaub herstellen. Dies soll mit kaputten Milchzähnen gemacht werden. Aber ist das überhaupt möglich? Was glaubt ihr?
Die magischen Zahnfeen
