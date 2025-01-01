Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die magischen Zahnfeen

Staffel 1Folge 8
Piraten an Bord - Ein spannendes Ferienabenteuer

Folge 8: Piraten an Bord - Ein spannendes Ferienabenteuer

15 Min.Ab 6

Jans Vater ist Kapitän auf einem Container Schiff. In den Sommerferien darf er mit seinem Freund auf das Schiff seines Vaters kommen und dort die Ferien verbringen. Dies war ein großer Wunsch von Jan. Beide wollten die später auch zur See fahren. Abenteuer erleben und die ganze Welt sehen. Aber es kam alles ganz anders. Der schöne Urlaub wurde schon bald sehr gefährlich gestört. Piraten sind gefährliche Leute. Sie können schlimme Dinge tun...

