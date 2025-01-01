Staffel 1Folge 6
Die magischen Zahnfeen
Folge 6: Abenteuer im Vergnügungspark
15 Min.Ab 6
Die Zahnfeen müssen nach Alaska, um einen ausgefallenen Milchzahn von Matti einzusammeln. Aber der Professor macht einen Fehler und verkalkuliert sich bei der Berechnung der Flugbahn. Damit beginnt das Problem.
Genre:Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment